Talas’ta arazide közlediği patlıcan ve biber nedeniyle yangına yol açtığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Kayseri'nin Talas ilçesi Harman Mahallesi Çaybağlarında arazide patlıcan ve biber közlediği sırada yangına neden olduğu iddia edilen A.E. (48), Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan saha çalışmaları ve kamera incelemeleri sonucu gözaltına alındı. Öte yandan, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın, 2 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı. (DHA)