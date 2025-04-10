Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin yol kenarındaki ağaca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

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Kaza, öğleden sonra Bülent Ecevit Bulvarı'nda meydana gelirken,. Gülbeyaz B.'nin kontrolünü yitirdiği CC 8023 AX Bulgaristan plakalı otomobil, refüjdeki ağaca çarptı. Kazada sürücü Aylin B. ile yanındaki Gülbeyaz B ve Yurdagül E., yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Aylin B., ekipler tarafından çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Kaynak: DHA