Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) dün akşam saatlerinde Boğaziçi Üniversitesi'nde polis müdahalesi ile karşı karşıya kalan ve tutuklanan öğrenciler için yürüyüş gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü’nün (BİSAK) davetiyle konuşma yapan Nureddin Yıldız, çocuk yaşta evlilik konusundaki açıklamaları nedeniyle öğrencilerin protestosuyla karşılaştı. Yıldız’ın konuşması sırasında bir öğrenci tarafından yumurta atılmasıyla başlayan gerginlik, polis müdahalesine dönüştü. Müdahale sırasında 97 öğrenci gözaltına alındı.

Bu gelişmelerin ardından Türkiye genelinde pek çok üniversiteden dayanışma açıklamaları gelirken, ODTÜ öğrencileri de kampüs içinde bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş boyunca “Üniversiteler bizimdir, bizimle özgürleşecek”, “Boğaziçi yalnız değildir” gibi sloganlar atıldı.

ODTÜ öğrencileri, yürüyüş sonrasında 100. Yıl Mahallesi’ne yürümek istedi ancak polis ekipleri kampüs çıkışında barikat kurarak yürüyüşe izin vermedi. Polis engeline rağmen öğrenciler basın açıklamalarını gerçekleştirdi. Yapılan açıklamadan sonra öğrenciler olaysız dağıldı.

Açıklamada, “Bugün Boğaziçi’nde yaşananlar, ifade özgürlüğüne ve üniversitelerin bağımsız yapısına yönelik doğrudan bir saldırıdır. Bizler ODTÜ öğrencileri olarak bu baskıcı politikaları kabul etmiyoruz” ifadelerine yer verildi.

Boğaziçi’ndeki olaylar ve gözaltılarla ilgili hukuki sürecin nasıl ilerleyeceği merakla beklenirken, üniversite öğrencilerinin dayanışma eylemleri önümüzdeki günlerde de devam edecek gibi görünüyor.