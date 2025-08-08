Niğde'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 6-7 Mayıs tarihleri arasında sigara imalatı ve ticareti ile sahte alkol kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yaptı.

Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda, 175 bin dolu makaron ve 40 litre etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.