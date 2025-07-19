Yeni transferler arasında;

23 Elazığ FK’dan 18 yaşındaki sol bek Yağız Efe Kaya ,

Artvin Hopaspor’dan 21 yaşındaki kaleci Yusufcan Kutlu ,

İngiltere’de Sheffield Wednesday altyapısında yetişen 18 yaşındaki orta saha Rüzgar Roni Bedir ,

Beyoğlu Yeni Çarşı’dan 23 yaşındaki stoper Emir Yazıcı ,

Genç golcü Muhammed Sait Sipahiler (20 yaşında) ,

24 Erzincanspor’dan 23 yaşındaki kanat oyuncusu Kutsuay Emir Türen ,

BAL ekibi Kumluca Belediyespor’dan 24 yaşındaki sağ bek Abdülmelik Hanalp ,

Keçiören Belediyesi Bağlumspor’dan 18 yaşındaki stoper Taha Barış Aldemir yer alıyor.

Nazillispor, yalnızca yeni isimlerle değil, geçen sezon takımın formasını terleten 23 yaşındaki stoper Mücahit Kaya ile de yeniden anlaşarak istikrarı koruma yolunda adım attı.

Yönetim, genç oyuncularla birlikte hem geleceğe yatırım yapmayı hem de sahada daha tempolu ve mücadeleci bir takım yaratmayı hedefliyor.