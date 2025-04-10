Gazeteci Murat Ağırel ve Timur Soykan Flash TV'nin el değiştirme sürecinde, kanalı satın alan kişilere yönelik "tehdit" ve "şantaj" iddiaları üzerine bu sabah İstanbul'da tutuklanmıştı. Tutuklana iki gazetecinin ifadelerine başvurulmadan mahkemeye sevk edilmesi dikkatlerden kaçmadı.

Murat Ağırel Kimdir?

Gazeteci Murat Ağırel 2008 yılında Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İki gün sonra serbest bırakıldı ve tutuksuz yargılandı. "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Bu karar Yargıtay tarafından bozuldu. Yeniden görülen davada 2019 yılında beraat etti. 2018 genel seçimlerinde İYİ Parti’den İstanbul milletvekili adayı oldu, ancak seçilemedi. Daha önce Yeniçağ Gazetesi’nde yazdı. Şu anda Cumhuriyet Gazetesi’nde yazmakta ve Halk TV programlarına katılmaktadır. Yazılarında ve kitaplarında genellikle Türkiye’deki yolsuzluk iddialarını ele almıştır.

Timur Soykan Kimdir?

Timur Soykan, araştırmacı gazetecilik kitaplarının yanı sıra polisiye roman ve öyküler de yazmaktadır. Kitaplarında Türkiye'nin içinden geçtiği olayları, gizli gelişmeleri, sır dolu cinayetleri ve farklı hayatları ele alır. BirGün Gazetesi'nde köşe yazarıdır ve Halk TV'de yorumculuk yapmaktadır. BirGün'de yayımlanan "Adaletin çarkı rüşvetle döndü" başlıklı haberi, aynı gün erişim engeli almasına rağmen ona 2024 Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü’nü kazandırmıştır.