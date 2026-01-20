Mülakat mağduru öğretmenler, atama ve sınav süreçlerinde yaşanan adaletsizliklere karşı seslerini yükseltti.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Öğretmenler Ortak Mücadele Platformu adına konuşan Fatma Nur Taşkın, farklı yıllar ve farklı sınav sistemlerinde benzer mağduriyetlerin tekrarlandığını belirterek, öğretmen emeğinin belirsizlik, liyakat eksikliği ve öngörülemez uygulamalarla değersizleştirildiğini söyledi. Taşkın, taleplerinin bir ayrıcalık değil, adalet ve nitelikli eğitim hakkının gereği olduğunu vurguladı.

“AYNI ADALETSİZLİKLERLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

Basın açıklamasına öğretmenlerin ortak mücadelesine vurgu yaparak başlayan Taşkın, “Bugün burada; farklı sınav süreçlerinde, farklı uygulamalarla ancak aynı adaletsizliklerle karşı karşıya bırakılmış öğretmenler olarak bir aradayız.” dedi. Bu buluşmanın öğretmen emeğinin değersizleştirilmesine karşı ortak bir vicdan çağrısı olduğunu ifade etti.

ORTAK SORUN: BELİRSİZLİK VE LİYAKAT EKSİKLİĞİ

Öğretmenlerin farklı başlıklar altında anılsa da aynı sorunları yaşadığını belirten Taşkın, “Farklı başlıklar altında anılıyor olabiliriz; ancak yaşadığımız sorun ortaktır: Öngörülemezlik, belirsizlik, liyakatten uzak uygulamalar ve öğretmen emeğinin sistemli biçimde değersizleştirilmesi” ifadelerini kullandı.

2023 KPSS: 1611 ÖĞRETMENİN ATAMASI MÜLAKATLA ENGELLENDİ

2023 KPSS sürecine dikkat çeken Taşkın, “Açıklanan 20 bin kişilik genel kontenjan dâhilinde başarı göstermiş olmasına rağmen 1611 öğretmenin mülakat yoluyla atanmasının engellenmesi, öğretmen alımlarında adalet ilkesini açıkça zedelemiştir.” dedi.

ENGELLİ ÖĞRETMENLER İÇİN EK ATAMA YAPILMADI

Engelli öğretmenlerin yaşadığı sorunlara da değinen Taşkın, “2024 EKPSS kapsamında yalnızca 1.381 öğretmen atanmış, geride kalan nitelikli engelli öğretmenler için herhangi bir ek atama yapılmamıştır.” dedi.

“BU BİR AYRICALIK DEĞİL, ADALET TALEBİDİR”

Taleplerinin net olduğunu vurgulayan Taşkın, “Bu talepler bir ayrıcalık isteği değil; adaletin, emeğin ve nitelikli eğitimin zorunlu sonucudur.” ifadelerini kullandı.

