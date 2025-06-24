Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE), Ticaret Bakanlığı tarafından ‘Dış Ticaret Sermaye Şirketi (DTSŞ)’ statüsüne alındı. Bakanlığın Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü girdi. Ticaret Bakan Ömer Bolat, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, savunma sanayimizin lokomotif kuruluşlarından MKE’nin Dış Ticaret Sermaye Şirketi statüsüne kavuşması, ülkemizin mühendislik gücünün ve ihracat vizyonunun yeni bir göstergesidir. Yüksek teknoloji ve yenilikçi üretim kabiliyetiyle MKE, küresel pazarda hak ettiği güçlü konumunu daha da pekiştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye yolunda attığımız bu önemli adımda emeği geçen tüm yol arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Türkiye büyüyor, güçleniyor, hedeflerine emin adımlarla ilerliyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA