Kırşehir’de okul öncesi öğrencileri, hayal güçleriyle çizip resimledikleri kitapları, öğretmenleriyle birlikte dijital ortama taşıdı. Hazırlanan resimler, baskı yönetimiyle kitap haline getirildi. Cumhuriyet İlkokulu okul öncesi öğretmeni Fırat Arslan, “Bu süreçte çocukların dil gelişimi, sosyal becerileri, hayal güçleri ve ifade yeteneklerini desteklemek için iki büyük proje gerçekleştirdik. En önemli çıktılardan biri de kitap oldu. Çocuklar tamamen kendi hikayelerini oluşturdu, çizimlerini yaptı. Ben de bu görselleri dijitalleştirerek kitap haline getirdim dedi.

Kırşehir Cumhuriyet İlkokulu’nda okul öncesi öğrencileri, yıl boyunca yürütülen yaratıcı eğitim çalışmaları kapsamında kendi kitaplarını hazırladı. 6 yaşındaki çocuklar, hikayelerini resimledi, kitaplarını dijital ortamda bir araya getirerek erken yaşta yazarlık deneyimi yaşadı. Cumhuriyet İlkokulu okul öncesi öğretmeni Fırat Arslan, oyun temelli ve yaparak, yaşayarak öğrenme anlayışıyla çocukların çok yönlü gelişimini hedeflediklerini belirtti. Arslan, “Bu eğitimlerin bir tanesi aile eğitimi ile ilgili. Diğeri ise çevre ile alakalıydı. Hatta çevre ile ilgili yaptığımız etkinliğimiz de okulumuz bahçesinde bir gıda pazarı kurup satmış olduğumuz ürünler ile çocuklarla beraber ürünlerin ücretleri ile TEMA Vakfına bir bağışta bulunduk. Çocuklara sosyal sorumluluk ve topluma faydalı olmaları için bir etkinlik düzenledik. Bu etkinliklerin neticesinde çocukların aynı zamanda kendi becerilerini ortaya koyabilmesi, problem çözme becerilerini geliştirebilmek için sosyal, duygusal anlamda, dil gelişimi anlamında aynı zamanda Türkçemizin güzellikleri ve bu sene ortaya konulan Maarif modelimizin amaçları doğrultusunda ve okulumuzun vizyonu doğrultusunda çocuklarla bu projelerin neticesinde bir kitap çıkardık” ifadelerini kullandı.

‘KİTAPLARIN İÇERİKLERİ TAMAMEN ÇOCUKLARIN DÜNYASINDAN ÇIKTI’

Çocukların çizimlerini kitaplaştırdığını söyleyen Fırat Arslan, “Bu süreçte çocukların dil gelişimi, sosyal becerileri, hayal güçleri ve ifade yeteneklerini desteklemek için iki büyük proje gerçekleştirdik. En önemli çıktılardan biri de kitap oldu. Çocuklar tamamen kendi hikâyelerini oluşturdu, çizimlerini yaptı. Ben de bu görselleri dijitalleştirerek kitap hâline getirdim. Çocuklar kitap çıkaracaklarını öğrendiklerinde çok heyecanlandılar. Serbest zaman etkinliklerinde neredeyse her gün yeni bir hikaye yazmaya, resimlemeye başladılar. Bu da onların yaratıcılığını besleyen, özgüvenlerini artıran bir süreç oldu. Kitapların içerikleri tamamen çocukların dünyasından çıktı. Biz sadece yönlendirdik ve süreci destekledik. Kitapların arka kapaklarına da seri kitap görünümü verecek şekilde bilgiler ekledik” diye konuştu.Cumhuriyet İlkokulu Müdür Yardımcısı Cahide Karakaş Tan ise çalışmanın, çocukların akademik başarılarının yanında duygusal ve ifade becerilerinin gelişmesine katkı sunduğunu belirtti. Tan, “Yeni eğitim modeli doğrultusunda kendini ifade edebilen, üretken, özgüvenli bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu nedenle okul öncesi dönemde yapılan bu tür çalışmalar çok kıymetli. İdare olarak bu süreçleri destekliyoruz” dedi.