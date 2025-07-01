Yunanistan’da düzenlenen FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nda A Milli Kadın Basketbol Takımı toplamda 489 sayı attı. Hepsiburada’nın ‘Potadan Patiye’ projesi kapsamında her sayı 5 kilo mamaya çevrildi ve böylece 2,5 ton mama Kurtaran Ev Derneği’ndeki sokak hayvanlarına ulaştırıldı. Müşteriler ve iş ortaklarının desteğiyle bu rakam 1 Temmuz itibarıyla 4 tonu aştı.

Dayanışma Genişliyor, Destekler Artıyor

Hepsiburada müşterileri, Patili Dostlara Destek Sayfası üzerinden mama siparişi vererek projeye katkı sağlıyor. Sipariş edilen mamalar, HepsiJET kargo ile ücretsiz olarak Kurtaran Ev Derneği’ne ulaştırılıyor. Bu sayede sokak hayvanlarının beslenme ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasına doğrudan destek veriliyor.

Erkek Milli Takımı İçin Devam Edecek

‘Potadan Patiye’ projesi, Ağustos-Eylül aylarında yapılacak A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası maçlarında da devam edecek. Erkek milli takımın attığı her sayı da 5 kilo mama olarak Kurtaran Ev’e bağışlanacak.

Milli takımın başarısı ile sokaktaki patili dostların yaşamına destek olan bu anlamlı proje, basketbol severler ve hayvanseverler tarafından büyük ilgi görüyor.

Hepsiburada’nın ‘Patili Dostlara Destek Sayfası’na ulaşmak ve projeye katkı sağlamak için Hepsiburada’nın internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.