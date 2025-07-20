Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları ile birlikte Mutlu Barış Harekatı’nın 51’inci yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gitti. Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Mutlu Barış Harekatı’nın 51’inci yıl dönümü kutlamaları için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları ile 28’inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı’nı ziyaret etti. Tümen Komutanlığı’nda askeri törenle karşılanan Bakan Yaşar Güler, inceleme ve denetlemelerde bulunarak talimatlar verdi” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA