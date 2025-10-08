Bu sezon başında birçok önemli oyuncunun takımdan ayrılmasına rağmen Menemen’de kalan Seçim Can, ligde 6 maçta 7 gol kaydederek gol krallığı yarışında iddialı konuma geldi. Yıldız futbolcu, Yeni Mersin İdmanyurdu, Adanaspor ve Isparta 32 Spor karşılaşmalarında 2’şer, Muşspor mücadelesinde ise 1 gol atarak takımının galibiyetlerinde önemli rol oynadı.

Menemen FK, Seçim Can’ın gol attığı maçları kaybetmezken, yıldız oyuncu sakatlığı nedeniyle son 68 Aksaray Belediyespor karşılaşmasında forma giyemedi. Seçim Can Koç’un performansı, Menemen’in başarısında kilit rol oynuyor.