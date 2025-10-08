Ligde son olarak Eskişehir Anadolu’yla golsüz berabere kalarak ilk puan kaybını yaşayan yeşil-kırmızılı ekipte, ter idmanında sakatlanarak kadrodan çıkarılan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Onur İnan, ağrıları sebebiyle antrenmanlara çıkamıyor. MR’ının çekileceği ve sakatlığının durumu netleşeceği bildirilen Onur’un, pazar günkü maçta forma giymesi beklenmiyor.

Bu sezon 2 golle takımına önemli katkılar yapan Onur İnan, Afyonspor maçında skoru eşitlemiş, Kütahyaspor karşısında ise müthiş bir frikik golüyle Karşıyaka’ya galibiyeti getirmişti. Genç oyuncunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı MR sonuçlarının ardından belli olacak.

Karşıyaka, Onur İnan’ın yokluğunda İzmir Çoruhlu FK karşısında skor üretmek için sahaya çıkacak.