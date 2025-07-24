GONCAGÜL KONAŞ

Geçim derdi memurun günlük yaşamını esir aldı. Devlet Memurları Sendikası Genel Başkanı Tuncay Cengiz, memurların büyükşehirlerde yüksek kiralarla boğuştuğunu, borç içinde yaşadığını ve temel hizmetlere bile erişimde zorlandığını belirtti. Tatil ve tasarruf gibi kavramların artık memurun hayatında yer bulmadığını vurgulayan Cengiz, toplu sözleşme masasında gerçekçi maaş artışları ve sosyal haklar için mücadele edeceklerini söyledi.

“EZBER CÜMLEYLE SENDİKACILIK YAPMAYACAĞIZ”

Devlet Memurları Sendikası Genel Başkanı Tuncay Cengiz, memurların maaşlarıyla temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale geldiğini belirtti. “Ben gelirimi, ilk olarak kiramı ödemek zorundayım” diyen Cengiz, ankete katılan memurların yüzde 39’unun ilk harcama kaleminin kira olduğunu söyledi. “Bunlar kümülatif olarak toplanacak rakamlar değil de, sadece yerini göstermek anlamlıdır” diyerek öncelik sıralamasının önemine vurgu yaptı.

Cengiz, memurların ikinci sırada borçlarını ödemeye çalıştığını belirtti: “Ben borçluyum. Kredi kartı ve kredilerimi ödemek zorundayım. Borç altında eziliyorum.” Üçüncü sırada ise gıda yer alıyor. “Ayakta durabilmemiz için gerekli olan gıda ihtiyacımız üçüncü sıraya düşüyor” ifadelerini kullandı.

Tatil ve sosyal yaşamın ise memurlar için artık hayal olduğunu dile getiren Cengiz, “Ben tatil ve sosyal ihtiyaçlarım için para ayıramıyorum. Bu memurlar için düşünülebilecek bir şey değil” dedi. Cengiz, “Tasarruf yapma ihtimalim zaten yok. Aklımın ucundan bile geçmez” diyerek memurların birikim yapma şansının kalmadığını belirtti. Verilere dayalı sendikacılığın önemini vurgulayan Cengiz, “3-5 ezber cümleyle sendikacılık yapmayacağız. Bütün veriler elimizde, onun üzerinden çalışma suretiyle süreci götüreceğiz” dedi.

“EMEKLİLİKTEN KAÇIŞ VAR”

Cengiz, çalışan memur ile emekli arasındaki maaş farkına da dikkat çekerek, “Çalışırken aldığınız maaşın yüzde 75-80’ini emekli maaşı olarak alırken, şimdi bu oran yüzde 40-45’e kadar düştü.” ifadelerini kullandı. Bu fark nedeniyle memurların emekli olmak istemediğini belirten Cengiz, “Emekli olduğu takdirde kendi ihtiyacını karşılayamayacak bir rakamla karşı karşıya kalacak.” dedi.

“SEYYANEN ZAM MAAŞLARA YANSITILMALI”

Cengiz, seyyanen zam konusunun en önemli taleplerden biri olduğunu belirtti. “8.077 lira olarak verilen seyyanen zam 16.165 liraya çıkarıldı. Ancak bu taban aylıklara yansıtılmadı.” diyerek, bu artışın kalıcı hale getirilmesi gerektiğini savundu. Ayrıca, “Beraberinde yüzde 50’lik bir artış yapılması lazım ki maaşın yükselmesine katkı sunsun.” ifadelerini kullandı.“Hükümetin bunu verme niyeti var mı, o da başka bir şey. Ama biz gerçekleri ortaya koymak mecburiyetindeyiz.” diyen Cengiz, bu artışların toplu sözleşme masasında karara bağlanması gerektiğini vurguladı.

“MEMURA %11, İŞÇİYE %27 TEKLİF”

2025 yılına ilişkin toplu sözleşme sürecine değinen Cengiz, “Memurlara Ocak ayında %6, Temmuz ayında %5 olmak üzere toplam %11 maaş artışı verildi. İşçilere ise aynı yılın ilk 6 ayında %27 teklifle başlandı.” diyerek, memur ve işçi arasında toplu sözleşmedeki farkı ortaya koydu. İşçilerin daha güçlü bir toplu pazarlık gücüne sahip olduğunu vurgulayan Cengiz, “İşçilerin istediği ücret verilmiş midir? Verilmemiştir. Ama bizimkine göre bir tık üstte bir toplu sözleşme oldu.” ifadelerini kullandı.

“MEMURA BAYRAM İKRAMİYESİ YOK”

Bayram ikramiyesi talebini yineleyen Cengiz, “Kamuda işçiler bayram ikramiyesi alıyor. Emekliler bayram ikramiyesi alıyor. Kamuda bayram ikramiyesi almayan tek grup memurlar.” dedi.

Aile ve çocuk yardımlarının da sembolik düzeyde kaldığını belirten Cengiz, “Gerçekten bu rakamlar komik rakamlar. Verilip verilmemesi arasında maaşlara bir etkisi yok” diyerek bu kalemlerde ciddi artış talep ettiklerini söyledi. Sendikanın talepleri arasında “10 bin lira aile yardımı, 5 bin lira çocuk yardımı, 1.000 lira doğum yardımı ve 40 bin lira ölüm yardımı” öne çıkıyor.

“REFAH PAYI VE GERÇEKÇİ ENFLASYON ARTIŞI ŞART”

Cengiz, maaş artışlarının sadece enflasyon farkına dayanmaması gerektiğini belirterek, “Her dönem gerçekçi bir enflasyon tahmini yapılarak, fark çıkmayacak şekilde %30 civarında maaş artışı yapılmalı.” dedi. Bunun yanında “refah payı” talebini de dile getiren Cengiz, “Ülkenin büyüme oranı açıklanıyor ama memur burada pay alıyor mu? Hayır. Beş yıllık rakama bakarsanız kaybımız %100’e, %200’e yaklaştı.” dedi. Cengiz, memurun milli gelirden aldığı payın giderek azaldığını, bu nedenle de geçmişte emeklilikle ev, araba alınabilirken, “Bugün 1 milyon 300 bin liralık emekli ikramiyesiyle ancak hobi bahçesi alınabiliyor.” diye konuştu.

“KİRA MEMURUN BELİNİ BÜKÜYOR”

Cengiz, kiraların memurlar için en büyük harcama kalemi olduğunu belirtti. “Bugün büyükşehirlerde ortalama kira 25 bin lira. 50 bin lira maaş alan bir memurun maaşının yarısı kiraya gidiyor.” diyen Cengiz, öğretmenlerin şehir merkezlerinde görev yaparken ya çok uzaklarda yaşamak ya da yüksek kira ödemek zorunda kaldığını ifade etti.

“Tuzla’da oturup Kadıköy’deki okulda görev yapmak zorunda kalan bir öğretmen maaşının yarısını ulaşıma ve kiraya veriyor.” diyerek durumu özetleyen Cengiz, lojman tazminatının yeniden devreye alınması gerektiğini söyledi.