Medipol Bahçelievler Hastanesi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nevin Sakoğlu, meme kanserinin erken evrelerinde yapılan tespitlerin tedavi sürecinde büyük fark yarattığını belirtti. Dr. Sakoğlu, kanserin en belirgin belirtisinin memede ele gelen kitle olduğunu ifade ederek, “Yüzde 80 oranındaki hastalar, bu kitle nedeniyle polikliniğe başvurmaktadır. Fizik muayenede ise meme cildinde ödem, kalınlaşma, gözeneklerde belirginleşme ve meme ucunda çökme gibi bulgular gözlemlenmektedir. Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser türü olup, dünya genelinde her yıl yaklaşık 1 milyon kadına tanı konuluyor. Türkiye'de ise 20 bin yeni vaka tespit ediliyor" diye konuştu.

'KİTLE ELE GELDİĞİNDE HER ZAMAN KANSER OLMAZ'

Süreç hakkında bilgi veren Dr. Sakoğlu, “Meme kanserinden kaynaklanan kitlenin sınırları düzensiz ve hareketli değildir. Ancak meme kanseri bazen süt kanallarında lokalize olup, çevre dokuya yayılmadan ele gelmeyen kitleler şeklinde de gelişebilir. Erken evre meme kanserlerini tespit edebilmek için düzenli yıllık kontrollerin yapılması çok önemlidir. Geçmişte 50'li yaşlarda daha sık görülen meme kanseri, artık her 8 kadından birinde tespit edilmektedir. Bu nedenle kadınların kendi kendine muayene yapmalarını teşvik etmek, erken teşhis şansını artıracaktır. Meme kanserinin büyük bir kısmı ele gelen kitle ile fark edilse de, yüzde 20'si ele gelmeyen ve yalnızca radyolojik tetkiklerle tespit edilebilen kanser türleridir. Erken evrelerde tespit edilen meme kanserinin tedavisi daha başarılıdır" ifadelerini kullandı.

'20-60 YAŞ ARASI MEME KANSERİNE BAĞLI ÖLÜM ORANLARI YÜKSEK'

Meme kanseri tedavisinin genellikle cerrahi müdahale gerektirdiğini belirten Dr. Sakoğlu, “Erken evrelerde meme koruyucu cerrahi uygulanırken, ilerleyen evrelerde memenin tamamının alınması gerekebilir. Tedavi sürecinde her aşamada multidisipliner bir yaklaşım benimsemekteyiz ve onkoloji konseyimiz, tüm seçenekleri değerlendirerek tedavi planı oluşturmaktadır. Meme kanseri tedavisinde cerrahi müdahale dışında kemoterapi, ışın tedavisi ve hormon tedavisi gibi ek tedavi yöntemleri de kullanılmaktadır. 20 yaşından itibaren tüm kadınların düzenli meme muayenesi yapmaları, erken tanıyı mümkün kılacaktır. Ülkemizde, 20 ile 60 yaş arasında meme kanserine bağlı ölüm oranları oldukça yüksektir. Bu yüzden her kadının yıllık hekim muayenesini aksatmaması gerekmektedir" dedi.