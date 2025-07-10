Halk TV'nin haberine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) ishal ve kusma salgını paniği yaşanıyor. Son günlerde Meclis’te milletvekilleri ve çalışanlar arasında art arda yaşanan rahatsızlıklar gündeme bomba gibi düştü. Meclis Hastanesi’ne 161 kişi başvurdu. Vakalar arasında çok sayıda milletvekili de yer alıyor.

Salgının kaynağı henüz belirlenemezken, Meclis lokantasında zehirlenme iddiaları gündeme geldi. Yetkililer, “kaynak Meclis değil” açıklaması yapsa da endişeler sürüyor. Vakaların yalnızca Meclis’le sınırlı olmadığı, Ankara genelinde ve Türkiye’nin farklı illerinde benzer şikâyetlerin arttığı bildiriliyor. Şebeke suyuna mikrop karışmış olabileceği şüphesi gündemde. Yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmedi.