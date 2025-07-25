Kaza, akşam Artuklu merkez Nur Mahallesi’nde meydana geldi. Kurye Hasan Hüseyin L.'nin (31) kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Feyziye Öziş'e çarptı. İhbarla birlikte kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Öziş, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bütün müdahalelere karşın kurtarılamadı. Feyziye Öziş’in cenazesi otopsi için hastanenin morguna konuldu. Motosiklet sürücüsü Hasan Hüseyin L. de Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)