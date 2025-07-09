Manisa'nın Kula ilçesinde polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satan ve kullananlara yönelik çalışmaları kapsamında, dün operasyon düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve bulundukları adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile kurusıkı tabancalar ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.G. (31) tutuklanırken, F.D. (22), A.İ.D. (24), E.A. (24), İ.C.H. (23), İ.A. (37) ve M.E. (25) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.