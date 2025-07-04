Edinilen bilgilere göre, Antalya’nın Manavgat ilçesinde Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Sosyal medyada ve yerel kaynaklarda yer alan paylaşımlarda, Manavgat Belediyesi binasının polis ekipleri tarafından çevrildiği ve bina etrafında geniş güvenlik önlemleri alındığı bildirildi.

Operasyonun rüşvet iddialarıyla bağlantılı olarak gerçekleştirildiği öne sürülürken, belediyede görevli bazı personelin de gözaltına alındığı ifade edildi. Konuya ilişkin yetkili makamlardan henüz resmi bir açıklama yapılmazken, soruşturmanın kapsamı ve detayları merakla bekleniyor.

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