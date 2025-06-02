AHYA’da polisin baskın yaptığı bir işyerinde 248 bin 800 adet makaron olarak bilinen filtreli sigara kağıdı ile 280 kilo kaçak tütün ele geçirilirken, 5 şüpheli de gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.D. (39), M.G. (51), Y.D. (33), E.Y. (25) ve İ.E.A.’nın (28) kıyılmış tütünleri filtreli sigara kağıtlarına doldurarak kaçak olarak satışını yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla düzenlenen baskında 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adresinde yapılan aramalarda, 248 bin 800 adet boş ve dolu makaron, 280 kilogram tütün ile elektrikli makaron sarma makinesi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında ‘kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet’ suçundan adli soruşturma başlatıldı. (DHA)