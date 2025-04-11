Taşkent ilçesi Muzaffer Özlen İlköğretim Okulu’nda eğitim gören ve hayali polis olmak olan 5 öğrenci, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 180’inci yılı nedeniyle Taşkent ilçe Emniyet Amirliği’ni ziyaret edip, emniyet personelini kutladı. Ziyarette görevli memurlara şiir okuyan çocuklar, 1 günlüğüne polislik yaptı. Polis memurları gibi gelen ihbarları telsizle ekiplere ileten çocuklar, ekip araçlarına binerek polisliği deneyimledi. Ziyaret sonrası İlçe Emniyet Amiri Murat Düz, çocuklara polis şapkası hediye etti. (DHA)

Haber-Kamera:KONYA,(DHA) –