Muğla'nın Bodrum İlçesinde Tepecik Mahallesinde aynı apartmanda oturan 2 komşu arasında anlaşmazlık çıktı. Apartman içinde çıkan tartışma güvenlik kamerasına yansıdı. İkinci katta oturan Selçuk Konuk (49), alt komşusu K.B. adlı kadının yaklaşık 40 gün boyunca defalarca evinin kapısına gelip, ailesini rahatsız ettiğini, onlarca kez polise şikayette bulunduğunu söyledi.

Binada çıkan tartışmada Selçuk Konuk, alt katta oturan komşusu K.B.'nin kendisini 'Hırsızlık', 'Mala zarar verme' ve 'Gürültü' iddialarıyla defalarca kez şikayet ettiği ifade edildi. Yaşananların ardından apartman girişine 4 güvenlik kamerası yerleştiren Konuk, elde ettiği görüntülerle 5 Mayıs'ta savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'BİNANIN DIŞ KAPISINI ÜSTÜME KİLİTLEDİ'

Mağduriyet yaşadığını dile getiren Konuk, "40 gün önce bu oturduğum eve taşınmak gibi gaflette bulundum. Taşındığımız ilk günden itibaren iftira, hırsızlık, mala zarar verme gibi çeşitli suçlarla 300-400 kere alt komşum tarafından polise, zabıtaya şikayet edilmiş bulunmaktayım. Gece 02.30'da kolluk kuvvetlerinin kapıyı çalmasıyla uyanıyorum. Günün her saatinde, hatta her dakikasında şikayette bulunuyor. Tavana vuruyor, ses çıkarıyor. En son binanın dış kapısını üstüme kilitledi. Dışarı çıkmama izin vermedi. Yaklaşık 30 dakika uğraştıktan sonra çıkabildim. Kızım korkudan bina içerisindeki merdivenleri koşarak çıkıyor. Eşim ben de kendisiyle karşılaşmak istemiyoruz" şeklinde konuştu.