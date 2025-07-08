Olay, Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Cebeci Çamlık Mahallesi Uzunkum Plajı’nda meydana geldi. Denize giren 52 yaşındaki baba Murat Akın ve engelli kızı Rana Akın, bir süre sonra akıntıya kapılarak çırpınmaya başladı. Durumu fark eden KOSKEM (Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi) ekipleri hızla müdahale etti. Cankurtaranlar ve çevredekilerin yardımıyla baba-kız denizden çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi plajda yaptıktan sonra baba ve kızını Kandıra Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Baba Yaşamını Yitirdi, Kızı Tedavi Altında

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen baba Murat Akın hayatını kaybederken engelli kızı Rana Akın’ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Baba ve kızın, Kocaeli Kandıra’ya denize girmek için Düzce'nin Gölyaka ilçesinden geldikleri belirtildi. Murat Akın’ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Gölyaka’nın Güzeldere köyüne gönderildi.