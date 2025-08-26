Çiçekdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş devriyesi sırasında Kaleevci köyü civarında yaralı halde bir yılan kartalı buldu.
Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekiplerince alınan kartal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kartal, buradaki ilk müdahalesinin ardından Kırşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevine götürülerek tedavi altına alındı.
Yılan kartalının, bakım ve rehabilitasyon sürecinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA