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Olay, 17 Temmuz gecesi Kızkalesi Mahallesi sahilinde meydana geldi. İddiaya göre; bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri, 4 kişinin kimliğini kontrol etmek istedi. Görevli polislere mukavemette bulunarak kimliklerini göstermeyen kişiler, arbede çıkardı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler, götürüldükleri polis merkezinde de taşkınlık çıkardı. Merkezin camını kıran şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde polisin kimlik kontrolü sırasında arbede çıkaran ve gözaltına alındıktan sonra götürüldüğü polis merkezinin camını kıran 4 şüpheli tutuklandı.

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