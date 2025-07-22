Adana’nın ilçesinde kamyonet ile çarpışan otomobildeki aynı aileden 1’i çocuk 3 kişi ağır yaralandı. Kazada otomobil demir yığınına dönerken, devrilen kamyonetin sürücüsü de hafif yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sularında Ceyhan- Kozan karayolunun Mercimek Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Kozan istikametine seyir halinde olan Halis T. yönetimindeki 01 AHP 666 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hasan T.’nin kullandığı 01 D 43 81 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddeti ile otomobil demir yığınına dönerken, kamyonet ise şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi.

Kazada otomobil sürücüsü Halis T., eşi Bedia T. ve kızları Damla T. ağır yaralanırken, kamyonet sürücüsü Hasan T. de hafif yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Halis T. ile Bedia T., buradaki müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından devam ettiriliyor.