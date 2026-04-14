Olay, akşam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesine bağlı kırsal Dönüklü Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, M.K. ile eşi Fatma Kurt arasında evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında M.K., yanında bulunan tabancayla eşinin başına ateş etti.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Kahramanmaraş Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Fatma Kurt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olay sonrası kaçan şüpheli M.K., bir süre sonra avukatıyla birlikte jandarma karakoluna giderek teslim oldu.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.