İzmir’in Çeşme ilçesinde polisin düzenlediği 11 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 11’i tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü desteğiyle, Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yaz döneminde gerçekleştirilen operasyonlarda 264 kök kenevir bitkisi, 12 kilo 788 gram esrar-skunk, 86 gram kokain, 35 sentetik hap ve 3 hassas terazi ele geçirildi. İşlem yapılan 23 şüpheliden 11’i sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.