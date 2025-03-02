Olay, saat 18.00 sıralarında Emek Mahallesi 7290 sokakta meydana geldi. Onur Gül ve Serdar Şenocak’ın içinde bulunduğu 35 BAT 982 plakalı otomobile yüzü maskeli, motosikletli bir şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede ağır yaralandıkları belirlenen Gül, özel bir hastaneye, Şenocak ise Bayraklı Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Gül yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şenocak’ın tedavisi ise devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.