Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir ve Bilecik’te orman yangınlarından etkilenen bazı ilçeleri "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan etti.

AFAD’ın açıklamasına göre, yangınlar sonucu İzmir’de 155, Bilecik’te ise 121 bina hasar gördü. Yangınlardan 203 kişi etkilendi ancak can kaybı yaşanmadı. Yaklaşık 1.149 hayvan telef oldu.

İçişleri Bakanlığı, İzmir ve Bilecik’e toplam 60 milyon TL, Manisa’ya ise 2 milyon TL acil yardım ödeneği gönderdi.

Afetzedelerin barınma ihtiyacı için konteyner desteği sağlanıyor. Hasar tespit çalışmaları devam ederken, vatandaşlara taşınma ve eşya yardımları da yapılacak.