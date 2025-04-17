İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi tarafından gerçekleştirilen Perakende ve Dijital Dönüşüm Zirvesi'nde, sektör temsilcileri ve akademisyenler bir araya gelerek perakendenin dönüşümünü değerlendirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğin açılış konuşmaları, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Necip Şimşek, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Güneren Genç, İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Bildik ve Zirve Koordinatörü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurdan Tekeoğlu tarafından yapıldı.

Açıklamada zirvedeki konuşmasına yer verilen Şimşek, dijitalleşmenin perakende sektörünü yeniden şekillendirdiğini belirterek, bu dönüşümün sadece teknolojik değil, aynı zamanda toplumsal bir dönüşüm olduğunu aktardı.

Şimşek, üniversite olarak, sektörel dönüşüme öncülük etme misyonuyla hareket ettiklerini vurgulayarak, "İstanbul Ticaret Odası ile sağlanan güçlü işbirliği bu vizyonu destekliyor." ifadesini kullandı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Genç de dijitalleşmenin müşteri deneyimi, veri yönetimi ve sürdürülebilirlik gibi pek çok alanda bütünsel bir dönüşümü beraberinde getirdiğini aktararak, bu tür etkinliklerin akademi-sektör arasında güçlü köprüler kurduğunu kaydetti.

- "Dijitalleşmeyle şekillenen bu büyümenin üniversite-sektör işbirlikleriyle daha da sürdürülebilir hale gelecek"

İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Bildik, sanayi üretiminin durağan seyrettiği son yıllarda perakende sektörünün yüzde 65 büyüme kaydettiğini vurgulayarak, "Dijitalleşmeyle şekillenen bu büyümenin üniversite-sektör işbirlikleriyle daha da sürdürülebilir hale gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Doç. Dr. Nurdan Tekeoğlu ise Türkiye'nin ilk alışveriş merkezi projelerinde yer alan bir profesyonel olarak sektördeki dönüşümün tanığı olduğunu ve bu deneyimini akademiye taşıdığını kaydetti.

Zirvenin birinci oturumunda perakende sektöründe sürdürülebilirliğin nasıl sağlanabileceği konusu ele alındı.

Moderatörlüğünü Doç. Dr. Tekeoğlu'nun yaptığı oturumda, Koton Pazarlama Müdürü Büşra Müftüoğlu Diren, tüketicilerin markalarla kurduğu duygusal bağın, satın alma kararlarını doğrudan etkilediğini vurguladı.

Oturumda, Turkcell Program Müdürü Ayşegül Demir, Adana'dan 5G bağlantısıyla İstanbul'daki bir iş makinesini uzaktan kontrol ettikleri uygulamayı paylaşarak teknolojinin sektördeki etkisini gösterirken, Oriflame Türkiye Müdürü Katrin Alakbarov, Oriflame İnsan Kaynakları Direktörü Şirin Yelmer Oktar ve Oriflame Pazarlama Direktörü Sumru Aziz sunum yaptı.

- Dijital dönüşüm alışveriş alışkanlıklarını değiştirdi

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Recep Bildik'in yaptığı ikinci oturumda, alışveriş alışkanlıklarının değişimi ve dijitalleşmenin sektöre etkisi ele alındı.

Oturumda, Hakmar Express CMO'su Koray Taştekin, Trendyol Başkan Yardımcısı Ozan Acar, Silk and Cashmere Üst Yöneticisi (CEO) Kutay Özbek ve Kiğılı CEO'su Ofis Direktörü Ezel Şahin sunum gerçekleştirdi.

Doç. Dr. Sabri Öz moderatörlüğünde gerçekleşen üçüncü oturumda ise Sabri Ülker Vakfı Başkanı Talat İçöz, ZÜCDER Yönetim Kurulu Başkanı Burak Önder ve Caffe Nero Türkiye CEO'si Ahmet Yanıkoğlu'nun katılımıyla sürdürülebilirlik ve yeni nesil tüketici eğilimleri ele alındı.

Etkinlik, katılımcılara teşekkür sertifikası takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.