İsrail’in İran’a yönelik füze saldırıları ve bölgedeki artan gerilim nedeniyle, İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi Rusya ile yapılan istişarelerin daha hassas, ciddi ve yakın olması gerektiğini vurgulayarak, önümüzdeki dönemde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile önemli görüşmeler gerçekleştireceklerini ve bu görüşmelerin iki ülkenin yararına olacağından emin olduğunu ifade etti.

Son dönemde İsrail’in İran’daki bazı kritik tesislere düzenlediği füze saldırıları, bölgedeki güvenlik ortamını son derece kırılgan hale getirdi. Bu gelişmeler, İran ile Rusya arasındaki stratejik iş birliğinin derinleşmesine zemin hazırlarken, iki ülkenin diplomatik temaslarını daha da önemli kılıyor.

İran Dışişleri Bakanı, mevcut koşulların gerektirdiği şekilde Rusya ile yakın ve ciddi istişarelerin yapılacağını ve bu görüşmelerin bölgedeki istikrarı destekleyeceğini ifade etti.