İran’ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Belucistan eyaletinde bulunan bir adliye binası, kimliği belirsiz kişiler tarafından hedef alındı. Silahlı ve el bombalı olarak gerçekleştirilen saldırıda, ilk belirlemelere göre aralarında bir çocuğun da bulunduğu 6 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi ise yaralandı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre saldırganlar, adliye binasının girişine yaklaşarak ellerindeki otomatik silahlarla ateş açtı. Ardından binaya el bombası attıkları ve içeride paniğe neden oldukları bildirildi. Olay anında binada bulunan birçok sivil ve görevli, can havliyle dışarı kaçarken, güvenlik güçleri kısa sürede olay yerine ulaştı.

Saldırganlardan 3’ü etkisiz hale getirildi

İran devlet medyasında yer alan haberlere göre, saldırının hemen ardından başlatılan güvenlik operasyonuyla birlikte, 3 saldırgan etkisiz hale getirildi. Bölge tamamen güvenlik güçleri tarafından kontrol altına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İran İçişleri Bakanlığı ve Sistan-Belucistan Valiliği, saldırının terör bağlantılı olup olmadığını araştırıyor. Henüz saldırıyı üstlenen bir örgüt bulunmazken, bölgenin daha önce de çeşitli silahlı grupların hedefi olduğu biliniyor.

Yaralılar hastanelere kaldırıldı, bölge güvenlik çemberine alındı

Saldırı sonrası yaralanan 20 kişi, çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralılar arasında durumları ağır olanların bulunduğu öğrenildi. Adliye binası çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, halktan olay yerinden uzak durmaları istendi.

Sistan-Belucistan sık sık çatışmalarla gündeme geliyor

Pakistan sınırına yakın konumda yer alan Sistan-Belucistan eyaleti, geçmişte de benzer saldırılarla sık sık gündeme gelmişti. Eyalet, özellikle güvenlik güçlerine yönelik saldırılar, uyuşturucu kaçakçılığı ve yasa dışı silahlı grupların faaliyetleriyle biliniyor.

İranlı yetkililer, bölgede istikrarı sağlamak ve sivillerin güvenliğini korumak adına operasyonların süreceğini açıkladı.