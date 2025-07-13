Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, belediye hizmetlerini yerinde incelemek amacıyla gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında bu kez Sokullu Kent Lokantasını ziyaret etti. Cebeci’nin ardından açılan ikinci kent lokantasında vatandaşlarla bir araya gelen Güner, öğle yemeğini yurttaşlarla birlikte yiyerek onların talep ve görüşlerini dinledi.

“Herkesin Erişebileceği Sağlıklı ve Uygun Fiyatlı Yemek”

Çankaya Belediyesi tarafından dar gelirli yurttaşların sağlıklı ve uygun fiyatlı yemek hizmetinden faydalanabilmesi amacıyla hizmete sunulan kent lokantaları, yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Ziyareti sırasında personelden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Güner, kent lokantalarının sosyal belediyeciliğin en somut uygulamalarından biri olduğunu vurguladı.

“Hiç Kimse Aç Kalmasın”

Kent lokantalarının sayısının artacağı müjdesini veren Güner, “İhtiyaç duyulan her mahallede bu tür sosyal projeleri yaygınlaştırmakta kararlıyız. Amacımız; kimsenin aç kalmadığı, herkesin insanca yaşadığı bir Çankaya inşa etmek” dedi.

Dört Çeşit Yemek, 75 TL

Cebeci ve Sokullu’da hizmet veren kent lokantaları, her gün çok sayıda vatandaş tarafından tercih ediliyor. Günlük dört çeşit yemekten oluşan sağlıklı menüler sadece 75 TL karşılığında sunuluyor. Özellikle öğrenciler, emekliler ve gelir durumu düşük olan yurttaşlar için önemli bir destek niteliği taşıyan bu lokantalar, Çankaya Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışının güçlü bir örneği olarak öne çıkıyor.