HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ve beraberindekiler, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'a parti genel merkezinde ziyarette bulundu. Basına kapalı yapılan görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü. Küresel ve bölgesel konuların konuşulduğu ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Erbakan, "Hepinizin malumu olduğu üzere siyonist terörist İsrail'in kardeş Müslüman ülke, komşu ülke İran'a yapmış olduğu saldırı ve bu saldırı sonrasında İran'ın verdiği yanıt ve yaşanan son gelişmeleri Sayın Genel Başkanla değerlendirme imkanı bulduk. Bununla beraber hepimizin kanayan yarası olan Gazze'deki soykırım, katliam ve Gazze'deki Müslüman kardeşlerimizin durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Yapılabileceklere ilişkin değerlendirmelerde bulunduk" ifadelerini kullandı. Erbakan ayrıca 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

"Ailenin korunması, ahlaki ve manevi kalkınmaya yönelik bir kanun teklifi"

Erbakan, "Yine kendilerinin de bizim de destek olduğumuz ve çok önemsediğimiz bir kanun teklifiyle ilgili de bilgilendirmede bulundular; ailenin korunması, ahlaki ve manevi kalkınmaya yönelik bir kanun teklifi. Özellikle de LGBT propagandasının önüne geçilmesine ilişkin bir kanun teklifini hazırlayıp, nisan ayında sunmuşlardı. Bununla ilgili de bilgilendirmede bulundular. Son derece kapsamlı ve verimli bir görüşme oldu" diye konuştu.

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ise "Gazze'deki soykırım 20 ayı aşkın bir süredir devam ediyor. Çifte vatandaş olup soykırım suçuna iştirak etmiş olan kişilerin cezalandırılması yönünde bir irade ortaya çıkar ve bu teklifimiz Genel Kurul'da görüşülüp kanunlaşırsa inanıyorum ki bu konuda da Gazze'ye ciddi bir katkısı olacaktır" diye konuştu.