İBB soruşturmaları kapsamında tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" yarın saat 18.30’de açılışı yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı ofisi için CHP'den ilk açıklama geldi. Açıklamada, CHP'nin önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı Adayı olarak belirlediği tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" açılacağı vurgulandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde açılması planlanan ilk "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" için 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü saat 18.30'da Özgür Özel'in katılımıyla tören gerçekleştirilecek.

İMAMOĞLU: YOLCULUK BAŞLIYOR

X hesabından paylaşım yapan Ekrem İmamoğlu da şu açıklamayı yaptı:

"Bugün özgürlüğüm elimden alınmış olabilir…

Ama gençleri umutlu, emeklileri mutlu, memurları ülkesine hizmet için heyecanlı; çiftçisiyle, sanayicisiyle üretmeye azimli; esnafı gülümseyen…

Aklın egemen, bilimin yol gösterici olduğu zengin bir Türkiye hayalime kimse dokunamaz.

O hayalin gerçeğe dönüşeceği yolculuk Ankara’da başlıyor.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’miz açılıyor.

Hepiniz davetlisiniz."

Bugün özgürlüğüm elimden alınmış olabilir…

Ama gençleri umutlu, emeklileri mutlu, memurları ülkesine hizmet için heyecanlı; çiftçisiyle, sanayicisiyle üretmeye azimli; esnafı gülümseyen…

Aklın egemen, bilimin yol gösterici olduğu zengin bir Türkiye hayalime kimse dokunamaz.

O… pic.twitter.com/l07oFiqkhT — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) July 25, 2025