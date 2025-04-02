Kaza saat 17.30 sıralarında Bursa Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Mudanya Devlet Hastanesine hasta taşıyan ambulans, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak karşı şeride geçen ambulans, 16 ACE 622 plakalı otomobile çarparak devrildi. Kazada ambulanstaki 3 görevli ile hasta yaralandı. Çevredekilerin İhbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı.(DHA)

Kaynak: DHA