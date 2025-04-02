CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon'da Volkan Konak için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Özgür Özel, Volkan Konak'ı toprağa verdiklerini fakat eserlerinin bize emanet olduğunu vurguladı. Özel, Ortahisar'da uygun bir yere de adının verileceğini belirtti. Özgür Özel, Konak'a olan borcun aydınlık Türkiye'yi kurduklarında ödeneceğini ifade etti. Konu ile ilgili X üzerinden paylaşım yapan Özgür Özel, "Bugün Trabzon’da Volkan Konak’ı sonsuzluğa uğurladık. O'nu toprağa verdik ama evlatları, eserleri bize emanet. Ortahisar’da en uygun yere adını vereceğiz. CHP’li belediyeler adını kültürle, sanatla yaşatacak. Ama esas borcumuzu, Volkan ağabeyin özlediği o aydınlık Türkiye’yi kurduğumuzda ödeyeceğiz. İktidar olduğumuz gün gelip "Şimdi oldu Volkan ağabey" diyeceğiz. O güne kadar umudu bizde yaşayacak..." dedi.

https://x.com/eczozgurozel/status/1907459148909781146?s=48&t=t4ATvvLMyW4-YAJt9f-Wog