Konfederasyonun mesajında, vatan toprağının düşman işgalinden kurtuluşu ve ulusun bağımsızlığını müjdeleyen 30 Ağustos Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünün coşkuyla kutlandığı belirtildi. 30 Ağustos'un yurdun düşman işgalinden kurtuluşunun, milletin bağımsızlık ve özgürlüğünün sembol günlerinden birisi, toplumsal birlik ve dayanışmanın önemli bir göstergesi olduğu kaydedilen mesajda, '30 Ağustos, İstiklal mücadelemizin zaferle taçlandığı, Cumhuriyetimizin temellerinin inşa edildiği, tarihten silinmek istenen bir milletin direniş ve dirilişinin yükseldiği ve tüm ezilen milletlere moral ve heyecan kaynağı olduğu bir gündür.' ifadesi kullanıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 30 Ağustos 1922'de kazanılan başarı neticesinde istiklal mücadelesinde zafere ulaşıldığı anımsatılan mesajda, 'Kazanılan bu önemli zaferle birlikte topraklarımız düşman işgalinden kurtarılmış, milletimiz tekrar bağımsızlığına kavuşmuştur.' değerlendirmesine yer verildi.

Mesajda, milletin tarih boyunca milli ve manevi değerlerini korumak için her türlü mücadeleyi göze aldığı, vatanına ve bayrağına göz dikenlere hiçbir zaman fırsat vermediği anlatıldı.

- 'Millet, barış ve istikrarın güvencesi'

30 Ağustos'u hatırlamanın, milletin Kurtuluş Savaşı'nın zor ve ağır şartları altında bile vatanı için verdiği mücadeleden asla vazgeçmeyen şanlı bir millet olduğunun anlaşılması bakımından da büyük bir önem taşıdığı vurgulanan mesajda, şunlar kaydedildi:

'Tarihi destanlarla ve zaferlerle dolu Türk milleti, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi canı pahasına büyük bedeller ödemiş ve bu uğurda yeni bir destan yazmıştır. Milletimiz 15 Temmuz gecesi hainlerin alçakça doğrulttuğu namluların karşısında göğsünü korkusuzca siper etmiştir. Tek derdi 'vatan' olan aziz milletimiz, bağımsızlığını korumak ve zalimlere dur demek için milli bir davada hainlere karşı tek yürek, tek bilek olmuş, vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına sahip çıkmıştır.'

Tarihi destanlarla dolu olan milletin, yurt, bölge ve tüm dünyada, barış, özgürlük ve istikrarın güvencesi olduğunu bir kez daha ortaya koyduğu bildirilen mesajda, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanın varlığı ve bütünlüğü için toprağa düşen tüm şehitlere rahmet dilendi.

Öte yandan, mesajda, bütün dünyanın gözleri önünde soykırıma uğrayan ve yaşam mücadelesi veren Filistin halkının haklı davasında yanlarında olduklarını vurgulanarak, 'Gazze'de siyonist İsrail tarafından gerçekleştirilen soykırım ve vahşeti en sert şekilde telin ediyoruz. Başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız Filistin devleti kurulana kadar mücadele etmeye devam edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz.' ifadesini kullandı.