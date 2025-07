ABD’li yönetmen James Gunn’ın yönetmen koltuğunda oturduğu yeni ‘Superman’ filmi, klasik kahramanı bugünün dijital dünyasına taşıyor. David Corenswet’in Superman’i canlandırdığı yapımda, Rachel Brosnahan Lois Lane, Nicholas Hoult ise Lex Luthor rolüyle izleyiciyle buluşuyor. “Yukarı Bak” sloganıyla tanıtılan filmde ayrıca Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo ve Sara Sampaio da rol alıyor. Aksiyon, mizah ve duyguyu harmanlayan yapım, Superman efsanesini yeni bir bakışla yeniden canlandırıyor.

Halle Berry ile Post-Apokaliptik Gerilim: ‘Asla Bırakma’

Oscar ödüllü oyuncu Halle Berry’nin başrolde yer aldığı ‘Asla Bırakma’ (Never Let Go), kıyamet sonrası bir dünyada iki çocuğuyla hayatta kalma mücadelesi veren bir annenin gerilim dolu hikayesini anlatıyor. Alexandre Aja’nın yönettiği filmde, Anthony B. Jenkins, Percy Daggs, Matthew Kevin Anderson ve Stephanie Lavigne gibi isimler yer alıyor. Hayatta kalma içgüdüsüyle şekillenen hikaye, izleyiciyi soluksuz bir serüvene sürüklüyor.

Yerli Komedi, Yapay Zeka Belgeseli ve Animasyon Seçenekleri de Vizyona Girdi

Yerli yapım ‘Düğün Evi’, Bursa’da geçen romantik bir komedi. İki gencin evlenme sürecinde yaşanan komik olayları konu alan filmde, Durul Bazan, Ersin Korkut, İnan Ulaş Torun, Gizem Arıkan ve Ayhan Taş gibi isimler yer alıyor. Yönetmenliğini Kamil Çetin üstleniyor.

Alkan Avcıoğlu’nun yönetmenliğinde tamamı yapay zekayla üretilen belgesel ‘Gerçek Ötesi’, teknolojinin insan hayatındaki etkilerini ve gerçeklik algısının dönüşümünü sorguluyor. Film, Türkiye’de bir ilki temsil ediyor.

Çocuklar için ise iki animasyon dikkat çekiyor. ‘Kaptan Sabertooth: Kayıp Hazinenin Peşinde’, macera dolu bir korsan hikayesini anlatırken, Michel Hazanavicius imzalı ‘En Değerli Hediye’, gizemli bir paketin bir çiftin hayatını nasıl değiştirdiğini anlatan duygusal bir anime sunuyor.