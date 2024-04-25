Türkiye'nin saklı kalmış cenneti: Çamlıdere

Abbas SATIR

Çamlıdere, Başkentin kalbinde, nüfus yoğunluğunun dışında kalan ve doğa ile tarih arasında bir köprü oluşturan Şeyh Ali Semerkandi’nin ilçesi. Her hafta sonu Şeyh Ali Semerkandi Külliyesi’ni yüzlerce kişi ziyaret ediyor.

Çamlıdere, Ankara'nın diğer ilçelerinden farklı bir havaya sahip saklı kalmış bir cennet köşesi. Başkent’e 87 kilometre uzaklıkta bulunan bu eşsiz ilçe, ormanlık alanlarıyla ziyaretçilerine nefes aldırıyor. Çamlıdere, ormanlık alanları, baraj gölü ve eşsiz doğa manzaraların yanı sıra müzeler kenti olmuş. Türkiye’nin ilk Soba Müzesi burada kurulmuş. Doğa ve Hayvanlar Müzesi, Oyuncak Müzesi, Terazi Müzesi, Macera Parkıyla kesinlikle keşfedilmeyi bekliyor. Eski uygarlıklardan kalan kalıntılar, bölgenin zengin tarihini gözler önüne seriyor.

Doğa harikası ve müzeler kentini birlikte gezelim.

Şeyh Semerkandi Külliyesi

Hz. Ömer soyundan gelen Şeyh Ali Semerkandi 1320 yılında Moğol hakimiyetindeki İsfahan kentinde dünyaya gelmiş. Mekke ve Medine’de de yaşayan Şeyh Ali Semerkandi daha sonra Anadolu’ya göç etmiş. Birçok bölgede bulunduktan sonra en nihayet Ankara’nın Çamlıdere beldesine yerleşmiş. Şeyh Ali Semerkandi, burada hayatının sonuna kadar birçok talebe yetiştirmiş. 1457 yılında vefat etmiş. Çamlıdereliler “Torunları olmaktan her zaman şeref duyduğumuz, Şehy Ali Semerkand manevi mimarımız ve moral tapumuzdur” diyorlar.

Yöre esnafı

Şeyh Ali Semekandi Külliyesi ve müzesi her hafta yüzlerce kişiye ev sahipliği yapıyor. Müze içinde Şeyh Ali Semerkandî’nin ilçeye geldiği dönemdeki yerel halkın yaşam tarzına ve kültürüne dair en ince ayrıntılar düşünülerek dizayn edilmiş. Bal mumu heykellerden yapılmış olan yöre insanın esnaf görüntüleri, dönemin esnaflarının günlük yaşantısını sunuluyor.

Hatıra fotoğrafı

Müze ortasında bulunan kır kahvesi dönemin halkının dinlenmelik ve eğlencelik mekanlarını tasvir ediyor, misafirlerine bir nefes dinlenme eşliğinde sıcak bir bardak çay muhabbeti sunan kır kahvesi ziyaretçilerinde ilgisini çekiyor. Ziyaretçiler ayrıca “Çamlıdere Hatırası” fotoğrafı çektiriyorlar. Mutlaka ziyaret edilmesi ve görülmesi gereken müze misafirlerine zamanda yolculuk yapma keyfi sunuyor.

Anlamlı sözler

Şeyh Ali Semerkandi Külliyesi geniş bir bahçe içinde kurulmuş. Külliye’nin muhtelif yerlerine Seyh Ali Semerkand’ın sözleri yerleştirilmiş. En anlamlı sözü de “Yeryüzü ve Gökler Adalet Sayesinde Ayakta Kalır” diye yazılmış.

Çuf Çuf Treni Oyun ve Oyuncak Müzesi:

Oyuncak Müzesi geniş bir park içinde kurulmuş. Eskiden kullanılan bebek arabaları ve geçmişin oyuncaklarına bir yolculuk yapıyorsunuz. Tren vagonunda binlerce çocuk oyuncaklarıyla karşılaşıyorsunuz. Müze muhteşem güzellikte. Çocukların hayran kaldığı, büyüklerin ise çocukluk çağında oynadığı eski oyuncaklar insan ayrı bir duygu yaşatıyor.

Soba Müzesi

Belki de Türkiye’nin ilk soba müzesi Çamlıdere ilçesinde kurulmuş. Türkiye’de ilk imal edilmiş sobaların yanı sıra, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde kullanılan sobalar sergileniyor. Eski Belediye Başkanı H. Caner Can’ın Soba Müzesi’nin kuruluşunda büyük uğraş verdiği belirtiliyor.

Çamkoru Tabiat Parkı:

Ankara'nın kalbinde Karadeniz esintilerini hissedebileceğiniz, doğa sesleri eşliğinde adeta bir cennet. Hem yakın hem de doğal bu alan, şehir yaşamından kısa bir mola vermek için ideal bir yer. Burada yeşilin her tonunu görmek mümkün.

Gençlik ve Spor Bakanlığının sosyal uyum projesi kapsamında Çamkoru Gençlik Kampında kalan gençler çeşitli geziler düzenliyorlar. Çamlıdere her geçen gün farklı kesimlerin ilgisini çekmeye devam ediyor, Turizm alanında yapılan yatırımlar Çamlıdere’yi ilgi odağı yapmış. Türkiye’nin en kapsamlı Turizmine sahip olan Çamlıdere Örnek ilçe olma yolunda da emin adımlarla ilerliyor.