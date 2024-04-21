- Spor

Beşiktaş'ta kupa mesaisi

Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 23 Nisan Salı günü deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş'ta kupa mesaisi mask

Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmalarıyla başladı. Minyatür kale maç ile devam eden antrenman oynanan taktiksel çift kale maçın ardından sona erdi.

Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Beşiktaş, saat 17.00'de özel bir uçakla Ankara'ya giderek kampa girecek.

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21 Nis 2024 - 14:50 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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