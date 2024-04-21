Beşiktaş'ta kupa mesaisi

Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmalarıyla başladı. Minyatür kale maç ile devam eden antrenman oynanan taktiksel çift kale maçın ardından sona erdi.

Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Beşiktaş, saat 17.00'de özel bir uçakla Ankara'ya giderek kampa girecek.