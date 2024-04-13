Sevgilisi 500 bin TL'ye tetikçi tutmuş

Olay, 10 Nisan'da, Bayraklı ilçesi Postacılar Mahallesi 7610 Sokak'ta meydana geldi. Ramazan Bayramı'nın ilk günü, saat 07.00 sıralarında, bayram namazı için camiye giden kişi, ayakkabı toptancısı ve inşaat işiyle uğraşan, evli, 1 çocuk babası Mehmet Akgül'ü, kendisine ait kamyonetin direksiyonu başında, kanlar içinde ve hareketsiz halde görüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracın sol camının kırık olduğu ve başından tabancayla vurulduğu anlaşılan Mehmet Akgül, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan Akgül'ün yakınlarına teslim edilen cenazesi, dün öğle vakti İzmir'de toprağa verildi.

ŞÜPHELİLER, 30'U AŞKIN KAMERADAN TESPİT EDİLDİ

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, olayı aydınlatmak için çalışma başlattı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Bayraklı Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Bürosu ekipleri de dedektiflere destek verdi. Polis ekipleri, Mehmet Akgül'ün dükkanı ve evinin bulunduğu sokakta öldürüldüğünü belirledi. Ancak kamyonetinin park halinde olduğu yeri gören herhangi bir güvenlik kamerası bulunamadı.

Ekipler, geniş alanda kamera çalışması yaptı. Bölgedeki 30'dan fazla güvenlik kamerasının onlarca saatlik görüntüleri tek tek izlendi. İlk olarak Mehmet Akgül'ün kamyonetle saat 05.00 sıralarında mahalleye girdiği belirlendi. Akgül'ün mahalleye giriş ve olay yerinde bulunduğu saatler arasındaki görüntülerden, mahalleye giren otomobildeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Rojhat Kızılban ve Gültekin Uslu üzerinde yoğunlaşılıp 2 şüpheli gözaltına alındı. Polis, konuyla ilgili Akgül'ün eşi A.A.'nın bilgisine başvurdu. Tedirgin davranışlar sergileyen A.A. da gözaltına alındı. A.A.'nın eşinin ayakkabı dükkanında çalıştığı ve çiftin çocuklarının da 15 yaşında olduğu öğrenildi.

PARA ÖDENMEMİŞ

Şüphelilerden Rojhat Kızılban ve Gültekin Uslu, polisteki suçlamaları kabul etmezken; Akgül'ün eşi A.A. ise cinayeti itiraf etti. A.A., ifadesinde, Akgül'ün kendisiyle ilgilenmediğini, Rojhat Kızılban ile bu süreçte gönül ilişkisinin başladığını söyledi. A.A., cinayeti Rojhat Kızılban'ın 500 bin TL karşılığında tetikçi olarak tuttuğu Gültekin Uslu'ya işlettiğini de söyledi. Uslu'ya, anlaşılan paranın ödenmediği öğrenildi.

Rojhat Kızılban da ifadesinde, Gültekin Uslu ile mahalleye geldiğini ancak olayla ilgisinin bulunmadığını anlattı. Gültekin Uslu ise ifadesinde aşırı alkollü olduğu için olayı hatırlamadığını öne sürdü. Polis, Uslu'nun olayda kullandığı değerlendirilen tabancaya da el koydu. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından dün, adliyeye sevk edildi. Rojhat Kızılban ve Gültekin Uslu tutuklandı, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.