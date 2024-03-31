"Vatandaşımızın verdiği karara saygı duyacağız"

Turgut Altınok, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Kocatepe İlkokulu’nda oyunu kullandı. Altınok'a, eşi Süreyya Altınok, kızları Aybüke Altınok Köksal ve Ayça Altınok da eşlik etti. Oy verme işlemlerinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Altınok, "Temennimiz, vatandaşlarımızın olgunlukla oylarını kullanmaları. Demokrasi herkesin kendi hür iradesinin tecellisidir. Vatandaşımızın verdiği karara, oyuna, iradesine sahip çıkıp saygı duyacağız" diye konuştu.

Ankara'nın sıradan bir başkent olmadığını ifade eden Altınok, "Ankara ülkemizin vitrini ve aynası. Ankara sıradan bir başkent değil Milli Mücadelemizin başkenti. Şu an bulunduğumuz mahallenin adı da Karargahtepe Mahallesi'dir. Atatürk, 1919'da Ankara'ya geldiğinde Keçiören'e geliyor; dolayısıyla şu an bulunduğumuz okul Milli Mücadelemizin şekillendiği yerdir. Ülkemize hayırlı olsun, hayırlı hizmetlere vesile olsun. Kazanan, şehirlerimiz ve ülkemiz olsun" dedi.