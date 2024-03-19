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Şeref Baldemir hayatını kaybetti

Bekar Gezelim şarkılarıyla tanınan ve bir döneme damga vuran Grup Laçin'in üyesi Şeref Baldemir'in vefatıyla ilgili üzücü bir haber geldi. Bu acı haberi, grup üyelerinden Serkan Çağrı duyurdu ve sevenleri derin bir üzüntüye boğuldu.

Şeref Baldemir hayatını kaybetti mask

90'lı yıllarda "Bekar Gezelim" adlı şarkısıyla büyük  bir başarı elde eden Grup Laçin, yıllar sonra aynı şarkının yeni versiyonuyla yeniden müzikseverlerle buluşmuştu.

Grup Laçin'in üyeleri arasında Hakan Alkar, Ali Abacı, Şerif Baldemir, Teoman Dalcı, Kıvanç Hakkı Haseki, Timur Ümüt, Alaskar Abbasov, Levent Yazıcı ve Serkan Çağrı gibi isimler bulunmaktaydı. Ancak üzücü bir haberle, akordeon sanatçısı Şerif Baldemir'in vefatıyla Grup Laçin hayranlarını derin bir üzüntüye boğdu.

Şerif Baldemir,  son 2,5 aydır yoğun bakım tedavisi görüyordu. Bu acı haberi, grup üyesi Serkan Çağrı, kamuoyuna duyurdu.

Çağrı paylaşımında "Acı Kaybımız! Uzun yıllar içinde yer aldığım Grup Laçin üyelerinden akordeon sanatçısı kıymetli ağabeyim Şerif Baldemir’i kaybettik. Yaklaşık 2,5 aydır yoğun bakımda sürdüğü yaşam mücadelesini maalesef kaybetti. Başımız sağ olsun. Cenazesi bugün (17 mart  2024) öğle namazından sonra Balçova Eyüp Sabri camiinden kaldırılacaktır. Tüm dostlarına ve sevenlerine duyurulur" dedi.

Şeref Baldemir hayatını kaybetti

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19 Mar 2024 - 10:07 Ankara- Magazin

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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