Şeref Baldemir hayatını kaybetti

90'lı yıllarda "Bekar Gezelim" adlı şarkısıyla büyük bir başarı elde eden Grup Laçin, yıllar sonra aynı şarkının yeni versiyonuyla yeniden müzikseverlerle buluşmuştu.

Grup Laçin'in üyeleri arasında Hakan Alkar, Ali Abacı, Şerif Baldemir, Teoman Dalcı, Kıvanç Hakkı Haseki, Timur Ümüt, Alaskar Abbasov, Levent Yazıcı ve Serkan Çağrı gibi isimler bulunmaktaydı. Ancak üzücü bir haberle, akordeon sanatçısı Şerif Baldemir'in vefatıyla Grup Laçin hayranlarını derin bir üzüntüye boğdu.

Şerif Baldemir, son 2,5 aydır yoğun bakım tedavisi görüyordu. Bu acı haberi, grup üyesi Serkan Çağrı, kamuoyuna duyurdu.

Çağrı paylaşımında "Acı Kaybımız! Uzun yıllar içinde yer aldığım Grup Laçin üyelerinden akordeon sanatçısı kıymetli ağabeyim Şerif Baldemir’i kaybettik. Yaklaşık 2,5 aydır yoğun bakımda sürdüğü yaşam mücadelesini maalesef kaybetti. Başımız sağ olsun. Cenazesi bugün (17 mart 2024) öğle namazından sonra Balçova Eyüp Sabri camiinden kaldırılacaktır. Tüm dostlarına ve sevenlerine duyurulur" dedi.