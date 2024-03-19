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Kim Kardashian'ın ilginç tarzı

Cesur paylaşımları ve özel yaşantısıyla sıkça dikkat çeken Kim Kardashian, son Instagram gönderisiyle bir kez daha büyük ilgi gördü. Ünlü isim, ilginç tarzıyla poz verdiği fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Gönderi, kısa sürede geniş bir yankı uyandırdı.

Kim Kardashian'ın ilginç tarzı mask
Kim Kardashian'ın ilginç tarzı
Kim Kardashian'ın ilginç tarzı
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Reality show yıldızı ve  sosyal medya fenomeni Kim Kardashian, Skims markasının milyar dolarlık sahibi olarak da biliniyor...

Sosyal medya fenomeni ve iş kadını Kim Kardashian, cesur ve iddialı paylaşımlarıyla düzenli olarak dikkat çekiyor.

Kardashian ailesinin  her  bir üyesi, sosyal medyanın en konuşulan isimleri olarak her  paylaşım ve her açıklamalarıyla uzun süre gündemde kalıyor.

Ünlü isim,  son olarak 364 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından ilginç tarzıyla çekilmiş pozlarını paylaştı.

Paylaşım, kısa süre içinde geniş kitleler tarafından konuşulmaya başlandı. Ünlü ismin hayranları, paylaşıma beğeni ve yorumlarla karşılık verdi.

Ünlü isme "Bu nasıl tarz", "İlginç tarzı dikkatimi çekti","Tarzını beğendim", "Bana tarzı biraz ilginç geldi" gibi yorumlar yapıldı.

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19 Mar 2024 - 10:03 Ankara- Magazin

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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