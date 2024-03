Kim Kardashian'ın ilginç tarzı

Reality show yıldızı ve sosyal medya fenomeni Kim Kardashian, Skims markasının milyar dolarlık sahibi olarak da biliniyor...

Sosyal medya fenomeni ve iş kadını Kim Kardashian, cesur ve iddialı paylaşımlarıyla düzenli olarak dikkat çekiyor.

Kardashian ailesinin her bir üyesi, sosyal medyanın en konuşulan isimleri olarak her paylaşım ve her açıklamalarıyla uzun süre gündemde kalıyor.

Ünlü isim, son olarak 364 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından ilginç tarzıyla çekilmiş pozlarını paylaştı.

Paylaşım, kısa süre içinde geniş kitleler tarafından konuşulmaya başlandı. Ünlü ismin hayranları, paylaşıma beğeni ve yorumlarla karşılık verdi.

Ünlü isme "Bu nasıl tarz", "İlginç tarzı dikkatimi çekti","Tarzını beğendim", "Bana tarzı biraz ilginç geldi" gibi yorumlar yapıldı.