EMEKLİNİN YÜZÜ NE ZAMAN GÜLECEK ?

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, nisan ve mayıs ayında emekli maaşlarına bir zam yapılmasının mümkün olmadığını, temmuz ayında açıklanacak yeni enflasyon oranlarına göre bir artış sağlanacağını belirterek “Emeklinin yüzü ancak temmuz gülecek “dedi.

Şebnem Arda Boğa’nın Youtube kanalında konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, SGK ve Bağ-Kur emeklilerine verilen yüzde 49,25 oranındaki zamma emeklilerin tepkisinin devam ettiğini, emekliler maaşlarına yapılan zam oranı geçinmenin mümkün olmadığını her platformdan diler getirirken hükümetin bu sorunun çözümü için çalışmalara başladığını öne sürüldü.

Mart ayının sonuna yaklaşıldığını, emeklilerin cebine ek bir paranın ancak bayram öncesinde 3 bin lira bayram ikramiyesini gireceğini söyleyen Özgür Erdursun “Nisan ayında bir düzenleme olacaksa olur. Seçim öncesinde vermeyip Nisan ayına bırakmak biraz saçma bir durum. Zorunlu olarak 1 Temmuz'da zaten memura, memur emeklisine, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin aylıklarında artış olacak.” diye konuşu.

EMEKLİ MAAŞLARI BU YÜZDEN DÜŞÜK

Hükümetin asgari ücrete bu sene ara zam yapmayacağını hatırlatan Erdursun sunları söyledi “Hükümet asgari ücrete artış yapmazsa emeklinin aylığına artış yapamaz. Özel sektörden SGK primi ve vergi primi toplar devlet. Asgari ücrette geçmişten bu yana daha yüksek artış yapılıyor. Gelinen noktada emekli aylıklarının asgari ücretin altında kalmasının sebebi asgari ücretin maliyetini özel sektör karşıladığı için çok cömert davrandılar. Aynı cömertliği emekli aylığında yapmadılar. Emeklilerin yüzde 75'i yaklaşık olarak asgari ücretin altında aylık almak zorunda. Bundan sonra gözler Temmuz'a çevrilecek. Emekli aylıklarında minimum olması gereken rakam asgari ücretin üstünde olmasıdır. Asgari ücret ortalama ücret oldu. Emekli aylığının ortalaması bunun üstüne çıkmalı. Temmuz ayında ne olacağını göreceğiz. Seçim sonrasında mart ayı enflasyonu açıklandığında Temmuz ayını bekleyip beklemeyeceklerini göstergesi olacak.”