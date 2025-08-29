UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ikinci maçında başına aldığı darbe sonrası oyundan çıkan Samsunspor’un forveti Marius Mouandilmadji’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun tetkik ve muayenelerinde olumsuz bir bulguya rastlanmadığı, tedbir amaçlı olarak VM Medical Park Samsun Hastanesi’nde bu gece müşahede altında tutulacağı belirtildi. Samsunspor, Mouandilmadji’ye geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diledi.

