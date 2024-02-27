Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su değişti! Yeni Apo kim?

Settar Tanrıöğen'in beyin kanaması sonrası Abdullah Ünal karakterini oynaması zorlaşınca, yapım şirketi Gold Film yeni bir karar almak zorunda kaldı ve Ahmet Mümtaz Taylan ile rol için anlaşma sağlandı.

Şirket yaptığı açıklamada “Kamuoyunun Dikkatine, Yapımını Gold Film’in üstlendiği, Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti’nde Abdullah Ünal karakterine hayat veren değerli oyuncumuz Settar Tanrıöğen’in geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavisi hastanede devam etmektedir. Show TV olarak tedavi sürecini yakından takip ettiğimiz oyuncumuzun, nekahat döneminin bir süre daha devam etmesi gerektiğini doktorlarından öğrenmiş bulunmaktayız.

Show TV ve Gold Film olarak Settar Tanrıöğen’e dizimize kattığı değerden dolayı teşekkür eder, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz. Dizinin bu hafta yayınlanacak 53. Bölümünden itibaren Abdullah Ünal karakterini bir diğer değerli oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan devralacaktır…” denildi.