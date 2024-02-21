Warner Bros filmlerinin adresi BluTV

“Shazam! Tanrıların Öfkesi”, 28 Şubat'tan itibaren, “Kötü Ruh: Uyanış” ve “Flash” da takip eden aylarda platforma eklenecek. Vizyondan sonra ilk kez gösterilecek diğer filmler ise daha sonra duyurulacak. Yıl içinde kütüphaneye eklenecek filmler arasında, 20 Şubat itibarıyla platformda olacak büyük hayran kitlesine sahip “Harry Potter” serisinin tüm filmlerinin yanı sıra, “Mumyalar”, “Godzilla: Canavarlar Kralı”, “Dunkirk”, “Kara Şövalye Yükseliyor”, “Şeytan”, “Pokemon Dedektif Pikachu”, “Lego”, “Space Jam” gibi birçok dünyaca ünlü film yer alıyor.

BluTV CEO'su Deniz Şaşmaz Oflaz konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "BluTV'nin sürekli genişleyen kütüphanesine Warner Bros. filmlerini eklemekten heyecan duyuyoruz. Platformumuz hem orijinal hem de lisanslı çok çeşitli 'takip etmeye değer hikayeler' sunuyor. Biz de izleyicilerimize sevilen seriler ve filmlere ek olarak, merakla beklenen ve vizyondan sonra ilk kez gösterilecek filmleri sunmak için sabırsızlanıyoruz. Warner Bros. filmlerini, ülkemizde vizyona girdikten sonra ilk olarak BluTV'de sunabilmek, Warner Bros. Discovery'nin bir parçası olmanın büyük bir avantajı. Bu durum, en iyi yerel hikayeleri dünyanın en iyi küresel içeriğiyle harmanlayarak pazardaki konumumuzu güçlendirmemizi sağlıyor".

Warner Bros. Discovery Hakkında: Warner Bros. Discovery (NASDAQ: WBD) televizyon, film ve online video platformları aracılığıyla dünyanın en eşsiz ve kapsamlı içerik ve marka portföyünü yaratan ve dağıtan lider medya ve eğlence şirketidir.

220'den fazla ülkede 50 farklı dilde faaliyet gösteren Warner Bros. Discovery, ikonik markaları ve ürünleriyle dünyanın dört bir yanındaki izleyicilere ilham verir, bilgilendirir ve eğlendirir.

Önde gelen markaları arasında, Discovery Channel, discovery+, BluTV, CNN, DC, Eurosport, HBO, HGTV, Food Network, OWN, Investigation Discovery, TLC, Magnolia Network, TNT, TBS, truTV, Travel Channel, Max, MotorTrend, Animal Planet, Science Channel, Warner Bros. Film Group, Warner Bros. Television Group, Warner Bros. Games, New Line Cinema, Cartoon Network, Adult Swim, Turner Classic Movies, Discovery en Español, Hogar de HGTV ve diğerleri bulunmaktadır.